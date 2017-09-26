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Жуковский про договорные матчи: «Этот гнойник надо было вскрыть. Это зараза, сифилис, который начал расти»

27.09.2017 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский, который сегодня выступал свидетелем в суде по делу о договорных матчах, в беседе с корреспондентом Tribuna.com Андреем Масловским, высказал мнение, что проблему вовремя вскрыли и ею нужно заниматься.

– Сильно сдерживали эмоции во время дачи показаний? Все ждали «пидоргов» или чего-то подобного.

– Не сильно. Люди хотели не про «пидоргов» услышать, а про то, что я ко всему этому причастен. Этого хотела вся страна. Ты и сам это прекрасно понимаешь :).

Мне жалко пацанов… Среди них много порядочных людей, которых просто втянули в это… Жалко их! Но, слава Богу, что эту ситуацию вскрыли и обо всем рассказали. Если бы это не стало известно сейчас, было бы еще больше людей и матчей. Этот гнойник надо было вскрыть. Это зараза, сифилис, который начал расти.

Да, у «Ислочи» из-за этого много проблем, но пускай лучше будет так, чем всю жизнь занимать 13-е место и бороться за выживание, – сказал Жуковский.  

«Люди хотели не про «пидоргов» услышать, а что я ко всему этому причастен». Жуковский выступил в суде

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский, который сегодня выступал свидетелем в суде по делу о договорных матчах, в беседе с корреспондентом Tribuna.com Андреем...

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