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Офицер честности АБФФ Сокол о встрече «Ислочь» – «Динамо» Брест: «Смотрел игру. Матч как матч»
27.09.2017 19:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Офицер честности АБФФ Виктор Сокол-старший во время заседания в суде по делу о договорных матчах прокомментировал игру «Ислочь» – «Динамо» Брест, которая фигурирует в деле и привлечены к ответственности некоторые футболисты «волков».
«Смотрел эту игру и не нашел признаков договорной встречи. Матч как матч», – сказал Сокол.
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Офицер честности АБФФ Виктор Сокол-старший во время заседания в суде по делу о договорных матчах прокомментировал игру «Ислочь» – «Динамо» Брест, которая...
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