Офицер честности АБФФ Сокол о встрече «Ислочь» – «Динамо» Брест: «Смотрел игру. Матч как матч»

Офицер честности АБФФ Виктор Сокол-старший во время заседания в суде по делу о договорных матчах прокомментировал игру «Ислочь» – «Динамо» Брест, которая фигурирует в деле и привлечены к ответственности некоторые футболисты «волков».

«Смотрел эту игру и не нашел признаков договорной встречи. Матч как матч», – сказал Сокол.

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