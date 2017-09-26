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Офицер честности АБФФ Сокол о встрече «Ислочь» – «Динамо» Брест: «Смотрел игру. Матч как матч»

27.09.2017 19:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Офицер честности АБФФ Виктор Сокол-старший во время заседания в суде по делу о договорных матчах прокомментировал игру «Ислочь» – «Динамо» Брест, которая фигурирует в деле и привлечены к ответственности некоторые футболисты «волков».

«Смотрел эту игру и не нашел признаков договорной встречи. Матч как матч», – сказал Сокол.

«Люди хотели не про «пидоргов» услышать, а что я ко всему этому причастен». Жуковский выступил в суде

 
Теги: Брест
 
 
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Офицер честности АБФФ Виктор Сокол-старший во время заседания в суде по делу о договорных матчах прокомментировал игру «Ислочь» – «Динамо» Брест, которая...

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