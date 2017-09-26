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БАТЭ – «Арсенал». Матч будет показан на «Беларусь 2»

27.09.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Произошли изменения в сетке вещания телеканалов «Беларусь 2» и «Беларусь 5».

«Женская сборная Беларуси по волейболу 28 сентября проведет матч 1/4 финала чемпионата Европы. Команда Петра Хилько сыграет против победителя группы «D» – команды Сербии. Начало прямой трансляции поединка Беларусь – Сербия в 19.30 на телеканале «Беларусь 5».

В связи с этим ярким событием, второй матч группового раунда Лиги Европы УЕФА БАТЭ – «Арсенал» будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 2». Начало в 19.55.

Не менее любопытное противостояние в рамках Лиги Европы УЕФА начнется в 22.00. Сербский «Партизан» примет ведомое белорусским тренером Александром Хацкевичем киевское «Динамо». Этот матч в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5», – сообщается в пресс-релизе БГТРК.

Напомним, на матч БАТЭ – «Арсенал» проданы все билеты.

 
 
Ссылка на источник 24
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Произошли изменения в сетке вещания телеканалов «Беларусь 2» и «Беларусь 5».

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