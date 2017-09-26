БАТЭ – «Арсенал». Матч будет показан на «Беларусь 2»

Произошли изменения в сетке вещания телеканалов «Беларусь 2» и «Беларусь 5».

«Женская сборная Беларуси по волейболу 28 сентября проведет матч 1/4 финала чемпионата Европы. Команда Петра Хилько сыграет против победителя группы «D» – команды Сербии. Начало прямой трансляции поединка Беларусь – Сербия в 19.30 на телеканале «Беларусь 5».

В связи с этим ярким событием, второй матч группового раунда Лиги Европы УЕФА БАТЭ – «Арсенал» будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 2». Начало в 19.55.

Не менее любопытное противостояние в рамках Лиги Европы УЕФА начнется в 22.00. Сербский «Партизан» примет ведомое белорусским тренером Александром Хацкевичем киевское «Динамо». Этот матч в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5», – сообщается в пресс-релизе БГТРК.

Напомним, на матч БАТЭ – «Арсенал» проданы все билеты.