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Арсен Венгер: «Спрошу у Глеба, счастлив ли он»

27.09.2017 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о предстоящей встрече с бывшим игроком своей команды Александром Глебом.

– Увидите ли Александра Глеба сегодня? О чем будете говорить?

– Да, сегодня мы будем встречаться с ним. Он звонил и сказал, что приедет к нам в отель. Я буду спрашивать у него, как дела, чем он занимается, счастлив ли он, – сказал Венгер.

Глеб под руководством Арсена Венгера выступал за «Арсенал» с 2005 по 2008-й год.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о предстоящей встрече с бывшим игроком своей команды Александром Глебом.

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