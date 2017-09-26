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Около 200 болельщиков «Арсенала» встретили «канониров» возле отеля в Минске

27.09.2017 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Арсенал» прибыл в Беларусь на матч групповой стадии Лиги Европы с БАТЭ.

Команда разместилась в отеле «Марриотт» в Минске.

Лондонскую команду возле гостиницы ожидали около 200 белорусских болельщиков «канониров».

Матч БАТЭ – «Арсенал» пройдет в четверг на «Борисов-Арене». Начало – в 20.00.

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Теги: Минск
 
 
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«Арсенал» прибыл в Беларусь на матч групповой стадии Лиги Европы с БАТЭ.

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