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Арсен Венгер о матче с БАТЭ: «У нас жесткий график и, думаю, 1-2 молодых игрока выйдут с первых минут»
27.09.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне встречи с БАТЭ рассказал о перспективах молодых игроков своей команды выйти на поле в матче в Борисове.
– Будете ли вы выпускать молодых игроков?
– У нас достаточно опытная команда. Как я всегда говорю, у нас есть опытные игроки и скамейка запасных для молодых игроков. У нас достаточно жесткий график, и,думаю, что один-два молодых футболиста выйдут с первых минут, – сказал Венгер.
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Арсен Венгер о матче с БАТЭ: «У нас жесткий график и, думаю, 1-2 молодых игрока выйдут с первых минут»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне встречи с БАТЭ рассказал о перспективах молодых игроков своей команды выйти на поле в матче в Борисове.
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