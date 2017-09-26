Арсен Венгер о матче с БАТЭ: «У нас жесткий график и, думаю, 1-2 молодых игрока выйдут с первых минут»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне встречи с БАТЭ рассказал о перспективах молодых игроков своей команды выйти на поле в матче в Борисове.

– Будете ли вы выпускать молодых игроков?

– У нас достаточно опытная команда. Как я всегда говорю, у нас есть опытные игроки и скамейка запасных для молодых игроков. У нас достаточно жесткий график, и,думаю, что один-два молодых футболиста выйдут с первых минут, – сказал Венгер.