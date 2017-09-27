Жозе Моуринью: «Мы вернулись в Лигу чемпионов и показываем великолепные результаты»

Главный тренер Жозе Моуринью подвел итоги матча групповой стадии Лиги чемпионов с (4:1), передает корреспондент Sports.ru.

- Сегодняшняя игра – максимум «МЮ» на данный момент?

– Конечно, я не ожидал такого начала игры. Мы очень сильно начали: первые четыре удара превратились в три гола. После такого, как мы так великолепно начали, нам нужно было сохранять спокойствие и довести матч до победы.

- Перед игрой вы сказали, что ваша команда должна сохранять спокойствие. После такой великолепной игры трудно оставаться на земле?

– Такая победа хорошо скажется как на общем состоянии команды, так и на состоянии отдельных игроков. В частности, на Эррере, который не получает достаточного игрового времени, но сегодня великолепно сыграл. То же самое можно сказать про Марсьяля. В ближайшую субботу у нас будет матч АПЛ, мы будем усердно готовиться.

- Прокомментируйте игру Марсьяля.

– Я доволен такой победой на выезде. Последний раз, когда «МЮ» выступал в Лиге чемпионов у них не получалось добиваться таких результатов, в особенности в гостях. Прошлый год мы пропустили. Сейчас мы вернулись и показываем великолепные результаты. До 60-й минуты все играли замечательно. После того как счет стал 4:0, и я произвел замены, мы просто доигрывали матч. При этом никто не говорит о наших проблемах, о большом количестве травмированных. Сейчас у нас ослаблена центральная ось, но те, кто выходят на поле, играют очень хорошо.

- Перед матчем вы сказали, что это сильнейший ЦСКА. Сегодняшний результат как-то не соответствует этим словам. Почему так? ЦСКА настолько слаб?

– Это просто моя лучшая команда. Я сюда приезжал с «Интером», «Челси» и «Реалом», но этом сильнейшая команда. С «Реалом» и «Интером» мы играли в плей-офф, давление было велико, поэтому мы были довольны минимальными победами.

- Лукаку забил 10 голов до октября.

– Это замечательное достижение, но нападающий не играет один. Вокруг Лукаку собрана великолепная команда, которая ему помогает. В сентябре у нас остался один матч, и в этом месяце он был хорош. Я уверен, что такие достижения не повлияют на него, он будет продолжать работать и забивать голы, – сказал тренер.