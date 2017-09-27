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«Бавария» потерпела самое крупное поражение в группе ЛЧ с 2001 года

28.09.2017 00:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» в гостях крупно проиграла «ПСЖ» (0:3).

Мюнхенцы потерпели самое крупное поражение на групповой стадии турнира с 2001 года. Тогда «Бавария» уступила «Лиону» (0:3).

 
 
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» в гостях крупно проиграла «ПСЖ» (0:3).

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