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Жозе Моуринью: «Не думаю, что ЦСКА сыграл плохо, это мы действовали хорошо»
28.09.2017 00:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью рассказал о победе в матче групповой стадии Лиги чемпионов с
– Хорошо настроились на матч, мы смогли быстро реализовать свои моменты.
- ЦСКА играл очень плохо? Есть ли в ЦСКА футболисты, которые сыграли более-менее хорошо? Может, вратарь?
– Не думаю, что они сыграли плохо, это мы сыграли хорошо. Мы никогда не играли в три центральных защитника, но сегодня мы это сделали.
Мы очень быстро перемещали мяч, хорошо контратаковали. В первые 30 минут мы нанесли 4 удара и забили три гола. Для нас все прошло хорошо, – сообщил Моуринью в эфире «Матч-ТВ».
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Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью рассказал о победе в матче групповой стадии Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1).
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