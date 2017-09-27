Жозе Моуринью: «Не думаю, что ЦСКА сыграл плохо, это мы действовали хорошо»

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью рассказал о победе в матче групповой стадии Лиги чемпионов с (4:1).

– Хорошо настроились на матч, мы смогли быстро реализовать свои моменты.

- ЦСКА играл очень плохо? Есть ли в ЦСКА футболисты, которые сыграли более-менее хорошо? Может, вратарь?

– Не думаю, что они сыграли плохо, это мы сыграли хорошо. Мы никогда не играли в три центральных защитника, но сегодня мы это сделали.

Мы очень быстро перемещали мяч, хорошо контратаковали. В первые 30 минут мы нанесли 4 удара и забили три гола. Для нас все прошло хорошо, – сообщил Моуринью в эфире «Матч-ТВ».