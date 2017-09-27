Виктор Гончаренко: «Первый пропущенный гол развалил нашу игру»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о матче групповой стадии Лиги чемпионов с «МЮ» (1:4).

– Первый пропущенный гол развалил нашу игру. Потом мы долго не могли вернуться в игру. Мы не привыкли к ритму «МЮ». Совершали очень простые ошибки.

позволил нам сохранить лицо. Он в достаточно большом количестве эпизодов нас выручил. Ритм был для нас высок, плюс мы совершали достаточно простые для нашего уровня ошибки. С помощью замен удалось немного исправить ситуацию, но после того, как счет стал крупный, соперник сбросил обороты.

– Почему команда так неудачно начала встречу?

– Пропущенный гол имеет очень большое значение на этом уровне.

– Команде не удавалось наладить взаимодействие по ходу игры.

– Теряли мячи из-за прессинга. Соперник оказывал на нас серьезное давление

– Перспективы команды в Лиге чемпионов? Как это поражение может повлиять на игроков?

– Это никак не повлияет на нас, еще очень долго до этой встречи. Будем думать, как восстановить наши головы к следующей игре, – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».