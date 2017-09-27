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Виктор Гончаренко: «Первый пропущенный гол развалил нашу игру»
28.09.2017 00:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о матче групповой стадии Лиги чемпионов с «МЮ» (1:4).
– Первый пропущенный гол развалил нашу игру. Потом мы долго не могли вернуться в игру. Мы не привыкли к ритму «МЮ». Совершали очень простые ошибки.
– Почему команда так неудачно начала встречу?
– Пропущенный гол имеет очень большое значение на этом уровне.
– Команде не удавалось наладить взаимодействие по ходу игры.
– Теряли мячи из-за прессинга. Соперник оказывал на нас серьезное давление
– Перспективы команды в Лиге чемпионов? Как это поражение может повлиять на игроков?
– Это никак не повлияет на нас, еще очень долго до этой встречи. Будем думать, как восстановить наши головы к следующей игре, – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о матче групповой стадии Лиги чемпионов с «МЮ» (1:4).
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