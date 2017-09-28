28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы между БАТЭ и лондонским "Арсеналом" пройдет при аншлаге на трибунах "Борисов-Арены", вмещающих 13 тыс. зрителей. Встреча начнется сегодня в 20.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 2" , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды подошли к поединку в хорошем настроении, одержав победы в матчах своих национальных чемпионатов. Футболисты БАТЭ в 23-м туре белорусского первенства разгромили у себя дома гостей из "Слуцка" со счетом 6:0, причем лучший снайпер борисовчан Михаил Гордейчук оформил хет-трик. Лондонская дружина в 6-м туре английской премьер-лиги также на своем поле была сильнее "Вест Бромвича" - 2:0.

Команда Арсена Венгера прибыла в Беларусь накануне во второй половине дня после утренней разминки в Лондоне, решив не тренироваться на поле "Борисов-Арены".

Сегодняшний поединок в Борисове будут освещать более сотни журналистов, среди которых около 30 представителей британских СМИ.

Кроме встречи на "Борисов-Арене", сегодня в группе Н состоится еще один матч - немецкий "Кельн" примет на своем поле белградскую "Црвену Звезду". В стартовом туре БАТЭ сыграл вничью с "Црвеной Звездой" на ее поле - 1:1, а в Лондоне "Арсенал" оказался сильнее "Кельна" - 3:1.-0-