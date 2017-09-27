Джеймс назвал сторонников Трампа «необразованными», допустив несколько ошибок в четырех предложениях

Звездный форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс вновь прошелся по фигуре президента США Дональда Трампа и его сторонникам.

Джеймс назвал сторонников Трампа «необразованными», допустив при этом несколько ошибок в четырех предложениях.

«В конце концов, я не считаю образованными многих из них (голосовавших за Трампа – прим. Sports.ru). Как только настает время выборов, людям не хватает знаний о чем-то конкретном или происходящем в мире. Имею ли я в виду, что жители Огайо оказались необразованными? Имею ли я в виду, что некоторые штаты, проголосовавшие за Трампа, показали себя необразованными? Возможно, они проявили глупость, а возможно, нет. Но это не значит, что они сделали верный выбор», – заявил Джеймс.

В четырех фразах 4-кратного MVP НБА имеются грамматические ошибки. ЛеБрон путал формы глагола was/were, а также употребил несколько неверных форм других глаголов.



