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«ПСЖ» хочет купить Алексиса Санчеса зимой за 10 млн евро

28.09.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«ПСЖ» возобновил интерес к полузащитнику «Арсенала» Алексису Санчесу, который летом 2018 года может стать свободным агентом.

Парижане рассматривали возможность приобретения 28-летнего чилийца до прихода форварда Неймара из «Барселоны», а теперь намерены предложить за Санчеса 10 миллионов евро во время январского трансферного окна.

Минувшим летом Санчес хотел перейти в «Манчестер Сити», но 31 августа сделка, оценивавшаяся примерно в 70 млн фунтов, сорвалась. Теперь «горожане» также планируют купить хавбека зимой.

 
 
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«ПСЖ» возобновил интерес к полузащитнику «Арсенала» Алексису Санчесу, который летом 2018 года может стать свободным агентом.

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