Сергей Ильич о сокращении высшей лиги: «Стратегические решения не могут приниматься на волне каких-то популистских заявлений или писем»

Главный юрист АБФФ, член комитета УЕФА по статусу и переходам футболистов, делегат УЕФА Сергей Ильич рассказал о возможности уменьшить количество команд высшей лиги чемпионата Беларуси.

— Что будет делать АБФФ в связи с предложением Минспорта?

— Если честно, то мне очень сложно дать комментарий на это письмо… Сказать хочется много, но ограничусь коротким ответом: в 2013 году сначала высший орган АБФФ — Конференция, а затем и Исполком приняли решение о поэтапном увеличении числа команд высшей лиги до 16. Это решение было принято специалистами футбола.

С 2016 года чемпионат проводится по системе 16 команд в два круга. Таким образом, ротация между лигами на сезон 2017 года определена, количество команд в высшей лиге на следующий сезон — 16. Вопрос о ротации команд в 2018 году может быть рассмотрен на исполкоме в январе 2018-го.

— Федерация вообще рассматривала вариант с сокращением высшей лиги в 2019-20 годах?

— Мы же совсем недавно вернулись к классической формуле проведения чемпионата страны. Письма Минспорта? Люди, наверное, должны понимать, что существуют какие-то регламентные нормы, правила соревнований, если хотите, — естественные процессы. Согласитесь, даже командным приказом невозможно требовать от 10 летнего ребенка поступления в университет.

По моему глубокому убеждению, стратегические решения не могут приниматься на волне каких-то популистских заявлений или писем. Зачем тогда мы требуем у клубов высшей лиги планы развития, где предусмотрено финансирование детско-юношеского футбола? Тоже сокращаем? Если ответы на эти вопросы положительные то, получается, что у Минспорта нет какого-то стратегического плана: кто-то письмо написал и все, надо что-то менять? Считаю такой подход поверхностным и не идущим на благо развития футбола, – сказал Ильич.