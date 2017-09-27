Мирко Иванич: «Не понимаю, почему в Беларуси говорят на русском. Где уважение к себе?»

Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич не понимает, почему в Беларуси разговаривают на русском языке.

– Вообще, не понимаю, почему в Беларуси говорят на русском. Где уважение к себе? Это все равно, чтобы в Сербии говорили на хорватском, – сказал Иванич.

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