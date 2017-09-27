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Мирко Иванич: «Не понимаю, почему в Беларуси говорят на русском. Где уважение к себе?»
28.09.2017 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич не понимает, почему в Беларуси разговаривают на русском языке.
– Вообще, не понимаю, почему в Беларуси говорят на русском. Где уважение к себе? Это все равно, чтобы в Сербии говорили на хорватском, – сказал Иванич.
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Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич не понимает, почему в Беларуси разговаривают на русском языке.
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