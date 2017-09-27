|
Сегодня Tribuna.com проводит крутую тусовку в Гомеле. С возможностью выиграть 1500BYN!
28.09.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня, 28 сентября, в Гомеле состоится очередной отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Старт – в 19:00 в баре «Red Pub» (пр-т Ленина, 10).
Принять участие в турнире может любой желающий. Это значит, что мы будем рады видеть даже тех участников, которые ни разу не играли в настольный футбол! Для этого нужно собрать команду из двух человек и зарегистрировать ее
Помимо спортивной части, вас ждут подарки от организаторов, тематическая фотозона и другие сюрпризы.
Победители квалификационных этапов в октябре приедут в Минск на Суперфинал, где поборются за главный приз – 1500 рублей (вторая команда получит 500 рублей).
Кстати, в турнире примут участие футболисты «Гомеля» –
Подробнее о турнире по настольному футболу «Grant’s Stand Together» читайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 28 сентября, в Гомеле состоится очередной отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии