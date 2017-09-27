Сегодня Tribuna.com проводит крутую тусовку в Гомеле. С возможностью выиграть 1500BYN!

Сегодня, 28 сентября, в Гомеле состоится очередной отборочный этап масштабного турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Старт – в 19:00 в баре «Red Pub» (пр-т Ленина, 10).

Принять участие в турнире может любой желающий. Это значит, что мы будем рады видеть даже тех участников, которые ни разу не играли в настольный футбол! Для этого нужно собрать команду из двух человек и зарегистрировать ее на сайте grants.tribuna.com . Внимание: на данный момент регистрацию завершило 18 команд, осталось лишь два вакантных места.

Помимо спортивной части, вас ждут подарки от организаторов, тематическая фотозона и другие сюрпризы.

Победители квалификационных этапов в октябре приедут в Минск на Суперфинал, где поборются за главный приз – 1500 рублей (вторая команда получит 500 рублей).

Кстати, в турнире примут участие футболисты «Гомеля» – и Дмитрий Айдов. Они пообщаются с болельщиками, проведут автограф-сессию и будут рады сфотографироваться с участниками гомельского этапа турнира по настольному футболу «Grant’s Stand Together».

Подробнее о турнире по настольному футболу «Grant’s Stand Together» читайте в обзорном материале Tribuna.com , а также на сайте турнира . Все возникающие вопросы можно задавать в комментариях под новостью либо на электронную почту kicker@tribuna.com.

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