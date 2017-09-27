БАТЭ – «Арсенал». Коэффициент на победу борисовчан достигает 6,3

Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».

Букмекеры уверены в победе команды из Лондона.

«Марафон» на победу БАТЭ выставил коэффициент 6,3, на победу «Арсенала» – 1.57, на ничью – 4,45

«Париматч» выставил следующие котировки: победа БАТЭ – 5,9, победа «Арсенала» – 1.58, ничья – 4,3.

William Hill оценил победу борисовчан коэффициентом 5.5, победу английского клуба – 1,57.

Матч БАТЭ – «Арсенал» состоится сегодня на «Борисов-Арене» в 20.00 по белорусскому времени.