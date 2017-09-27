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БАТЭ – «Арсенал». Коэффициент на победу борисовчан достигает 6,3
28.09.2017 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».
Букмекеры уверены в победе команды из Лондона.
«Марафон» на победу БАТЭ выставил коэффициент 6,3, на победу «Арсенала» – 1.57, на ничью – 4,45
«Париматч» выставил следующие котировки: победа БАТЭ – 5,9, победа «Арсенала» – 1.58, ничья – 4,3.
William Hill оценил победу борисовчан коэффициентом 5.5, победу английского клуба – 1,57.
Матч БАТЭ – «Арсенал» состоится сегодня на «Борисов-Арене» в 20.00 по белорусскому времени.
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Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».
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