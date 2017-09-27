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Работник «Чижовка-Арены» о подготовке в Евроиграм: «Как только получим список конкретных требований, сразу все сделаем в лучшем виде и не подведем»

28.09.2017 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ «Чижовка-Арены» Александр Абдулхаков рассказал о подготовке объекта к Европейским играм-2019.

«Арена новая, поэтому глобальных проблем нет. Каждый год проводится плановый ремонт, летом холодильное оборудование ставится на профилактику. Здесь же в 2014 году проходил чемпионат мира по хоккею, это говорит о высоком уровне данного спортивного объекта.

Как только получим список конкретных требований, сразу все сделаем в лучшем виде и не подведем», – сказал Абдулхаков.

Планируется, что на «Чижовка-Арене» во время II Европейских игр в июне 2019 года пройдут соревнования по дзюдо и карате.

 
 
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Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ «Чижовка-Арены» Александр Абдулхаков рассказал о подготовке объекта к Европейским играм-2019.

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