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Работник «Чижовка-Арены» о подготовке в Евроиграм: «Как только получим список конкретных требований, сразу все сделаем в лучшем виде и не подведем»
28.09.2017 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ «Чижовка-Арены» Александр Абдулхаков рассказал о подготовке объекта к Европейским играм-2019.
«Арена новая, поэтому глобальных проблем нет. Каждый год проводится плановый ремонт, летом холодильное оборудование ставится на профилактику. Здесь же в 2014 году проходил чемпионат мира по хоккею, это говорит о высоком уровне данного спортивного объекта.
Как только получим список конкретных требований, сразу все сделаем в лучшем виде и не подведем», – сказал Абдулхаков.
Планируется, что на «Чижовка-Арене» во время II Европейских игр в июне 2019 года пройдут соревнования по дзюдо и карате.
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Работник «Чижовка-Арены» о подготовке в Евроиграм: «Как только получим список конкретных требований, сразу все сделаем в лучшем виде и не подведем»
Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ «Чижовка-Арены» Александр Абдулхаков рассказал о подготовке объекта к Европейским играм-2019.
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