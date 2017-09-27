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Ташкент (WTA). 1/4 финала. Соболенко играет с Козловой
28.09.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Tashkent Open
Ташкент, Узбекистан
25 – 30 сентября 2017
International
Призовой фонд – 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
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Tashkent Open Ташкент, Узбекистан 25 – 30 сентября 2017 International Призовой фонд – 226 750 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал .
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