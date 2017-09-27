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Ташкент (WTA). 1/4 финала. Соболенко играет с Козловой

28.09.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Tashkent Open

Ташкент, Узбекистан

25 – 30 сентября 2017

International

Призовой фонд – 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Катерина Козлова (Украина)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
28 сентября, 06.00
Онлайн матча

 

Вера Звонарева (Россия)  Александра Крунич (Сербия)
Дата проведения
28 сентября, 09.00
Онлайн матча

 

Стефани Фогель (Швейцария)  Тимеа Бабош (Венгрия)
Дата проведения
28 сентября, 07.30
Онлайн матча

 

Куруми Нара (Япония)  Катерина Бондаренко (Украина)
Дата проведения
28 сентября, 10.30
Онлайн матча

 

 

 
 
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Tashkent Open Ташкент, Узбекистан 25 – 30 сентября 2017 International Призовой фонд – 226 750 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал .

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