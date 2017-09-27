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Чемпионат Европы (жен). 1/4 финала. Беларусь встретится с Сербией
28.09.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
28 и 29 сентября в Баку пройдут матчи 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу. В первый день сборная Беларуси встретится с Сербией.
Чемпионат Европы
Женщины
Баку, Азербайджан
1/4 финала
28 сентября
Сербия – Беларусь – 19.30
Италия – Голландия – 17.00
29 сентября
Азербайджан – Германия – 17.00
Россия – Турция – 19.30
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28 и 29 сентября в Баку пройдут матчи 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу.
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