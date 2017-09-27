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Чемпионат Европы (жен). 1/4 финала. Беларусь встретится с Сербией

28.09.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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28 и 29 сентября в Баку пройдут матчи 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу. В первый день сборная Беларуси встретится с Сербией.

Чемпионат Европы

Женщины

Баку, Азербайджан

1/4 финала

28 сентября

Сербия – Беларусь – 19.30

Италия – Голландия – 17.00

29 сентября

Азербайджан – Германия – 17.00

Россия – Турция – 19.30

 

 
 
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28 и 29 сентября в Баку пройдут матчи 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу.

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