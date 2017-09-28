МИНСК, 28 сен — Sputnik. Белорусский футболист Александр Глеб, ранее выступавший за лондонский "Арсенал", встретился в главным тренером "канониром" и поделился впечатлением от встречи, сообщает Sputnik.

Накануне в белорусскую столицу для участия в матче второго тура группового раунда Лиги Европы прибыли футболисты одного из самых популярных клубов мира — "Арсенала". В четверг на "Борисов-Арене" "канониры" сразятся с БАТЭ.

Публикация от alex (@alexgleb) Сен 27 2017 в 11:58 PDT

"Было здорово снова встретиться с великим тренером! Как будто и не уходил из "Арсенала", — написал Глеб на своей странице в Instagram.

Публикация от alex (@alexgleb) Сен 28 2017 в 12:33 PDT

Публикация от alex (@alexgleb) Сен 28 2017 в 12:36 PDT

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер на предматчевой пресс-конференции в Минске заявил, что Глеб совершил ошибку, когда перешел в испанскую "Барселону" (белорус сменил клубную прописку в 2008 году, в составе лондонской команды он выступал на протяжении трех сезонов).

Глеб хотел выйти на поле в составе БАТЭ в матче против "Арсенала" — он даже готов был заключить контракт на безвозмездной основе. Но руководство "желто-синих" отвергло предложение полузащитника . И Глеб заявил, что не пойдет на стадион и будет смотреть игру по телевизору.

Матч БАТЭ — "Арсенал" состоится 28 сентября на "Борисов-Арене". Старт матча в 20:00. В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 2". Sputnik будет вести текстовый онлайн поединка.

Глеб сделал прогноз на матча БАТЭ — "Арсенал" >>