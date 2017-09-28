|
Глеб встретился с Венгером: как будто не уходил из "Арсенала"
28.09.2017 10:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен — Sputnik. Белорусский футболист Александр Глеб, ранее выступавший за лондонский "Арсенал", встретился в главным тренером "канониром" и поделился впечатлением от встречи, сообщает Sputnik.
Накануне в белорусскую столицу для участия в матче второго тура группового раунда Лиги Европы прибыли футболисты одного из самых популярных клубов мира — "Арсенала". В четверг на "Борисов-Арене" "канониры" сразятся с БАТЭ.
"Было здорово снова встретиться с великим тренером! Как будто и не уходил из "Арсенала", — написал Глеб на своей странице в Instagram.
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер на предматчевой пресс-конференции в Минске заявил, что
Глеб хотел выйти на поле в составе БАТЭ в матче против "Арсенала" — он даже готов был заключить контракт на безвозмездной основе. Но
Матч БАТЭ — "Арсенал" состоится 28 сентября на "Борисов-Арене". Старт матча в 20:00. В прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 2". Sputnik будет вести текстовый онлайн поединка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболист похвастался подарками из Лондона, которые ему преподнес его бывший клуб.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии