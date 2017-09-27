Слушания об опеке над сыном Азаренко пройдут в конце октября

Слушания об опеке над сыном Виктории Азаренко Лео намечены на конец октября, сообщает Baseline.

Напомним, экс-первая ракетка мира борется за опеку над девятимесячным сыном с его отцом Лео МакКигом, из-за чего была вынуждена пропустить US Open.

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) Сен 27 2017 в 9:54 PDT