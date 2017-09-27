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Слушания об опеке над сыном Азаренко пройдут в конце октября
28.09.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Слушания об опеке над сыном Виктории Азаренко Лео намечены на конец октября, сообщает Baseline.
Напомним, экс-первая ракетка мира борется за опеку над девятимесячным сыном с его отцом Лео МакКигом, из-за чего была вынуждена пропустить US Open.
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Слушания об опеке над сыном Виктории Азаренко Лео намечены на конец октября, сообщает Baseline.
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