|
Максим Матушкин набрал 7 очков в восьми матчах чемпионата Финляндии и является лучшим бомбардиром «Эссята»
28.09.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сын бывшего спортдиректора минского «Динамо» и экс-хоккеиста сборной Беларуси Игоря Матушкина защитник Максим успешно начал сезон в Финляндии.
27-летний хоккеист «Эссята» набрал 7 (3+4) очков в 8 играх и является лучшим бомбардиром своего клуба. Также Максим Матушкин на данный момент входит в ТОП-20 лучших бомбардиров чемпионата Финляндии и является вторым среди лучших атакующих защитников сезона.
Напомним, что у Матушкина есть шведское и российские гражданства. При этом он был не прочь сыграть за сборную Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Матушкин набрал 7 очков в восьми матчах чемпионата Финляндии и является лучшим бомбардиром «Эссята»
Сын бывшего спортдиректора минского «Динамо» и экс-хоккеиста сборной Беларуси Игоря Матушкина защитник Максим успешно начал сезон в Финляндии.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии