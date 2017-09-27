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Максим Матушкин набрал 7 очков в восьми матчах чемпионата Финляндии и является лучшим бомбардиром «Эссята»

28.09.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сын бывшего спортдиректора минского «Динамо» и экс-хоккеиста сборной Беларуси Игоря Матушкина защитник Максим успешно начал сезон в Финляндии.

27-летний хоккеист «Эссята» набрал 7 (3+4) очков в 8 играх и является лучшим бомбардиром своего клуба. Также Максим Матушкин на данный момент входит в ТОП-20 лучших бомбардиров чемпионата Финляндии и является вторым среди лучших атакующих защитников сезона.

Напомним, что у Матушкина есть шведское и российские гражданства. При этом он был не прочь сыграть за сборную Беларуси.

«Не против сыграть за Беларусь – как батя когда-то». Сын бывшего спортдиректора «Динамо» утверждается в Европе

 
 
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Сын бывшего спортдиректора минского «Динамо» и экс-хоккеиста сборной Беларуси Игоря Матушкина защитник Максим успешно начал сезон в Финляндии.

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