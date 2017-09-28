МИНСК, 28 сен — Sputnik. Лондонский футбольный клуб "Арсенал" является фаворитом в матче второго тура группового раунда Лиги Европы против борисовского БАТЭ, сообщает Sputnik.

В четверг БАТЭ на "Борисов-Арене" примет лондонский "Арсенал" в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы. Матч начнется в 20:00 (по минскому времени). Судить игру будет бригада польских арбитров, которую возглавит Даниэль Стефански. Sputnik проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение гостям из Лондона. Так, контора у William Hill коэффициент на победу "Арсенала" составляет 1.57, на ничью — 4.00, на викторию БАТЭ — 5.50. У букмекерской конторы "Марафон" коэффициенты следующие: победа "канониров" — 1.60, ничья — 4.45, победа "желто-синих" — 5.90.

В викторию хозяев не верит и полузащитник Александр Глеб, который защищал цвета и БАТЭ, и "Арсенала". По словам футболиста, "канониры" одержат победу, потому что они сильнее. Глеб также считает, что борисовчан не удастся поразить ворота "Арсенала".

Мнения болельщиков не так однозначны. Поклонники БАТЭ верят в достойный результат поединка.

Уже оч давно не ходила, опять будет эта шикарная атмосфера.. Главное — болеть поактивнее за родной БАТЭ, шоб не замерзнуть:D — переехало комбайном (@priz_m) 28 сентября 2017 г.

Но есть и те, кто уверен в исходе матча не в пользу подопечных Александра Ермаковича.

Венгер выпустит на поле молодежь

"Арсенал" прибыл в Беларусь накануне и вечером главный тренер команды Арсен Венгер и капитан лондонского клуба Пер Мертезакер дали пресс-конференцию. Большая ее часть была посвящена Александру Глебу, но французский специалист также рассказал о планах на игру.

По словам Венгера, он даст возможность с первых минут матча сыграть молодым футболистам. Согласно информации Mirror, наставник не привез в Беларусь десять футболистов основы. Так, болельщики не увидят голкипера Петра Чеха, защитников Сеада Колашинаца, Эктора Бельерин, Начо Монреаля, Лорана Косельни. Кроме того, не выйдут на поле хавбеки Аарон Рэмси, Месут Озил, Алекс Ивоби и форварды Алексис Санчес и Александр Ляказетт.

"Канониры" в матче с БАТЭ обойдутся без десяти игроков основного состава…

не, ну, одного игрока Арсенала БАТЭ точно обыграет… или нет? — kinder pingui (@kundroalex) 28 сентября 2017 г.

Вместе с тем, Венгер заявил, что против БАТЭ сыграют опытные футболисты. "Я говорил в понедельник, что я выпущу на поле опытный состав, а в запасе оставлю молодежь. У нас плотный игровой график, но матч с БАТЭ очень важен. Поэтому я выпущу в стартовом составе только одного-двух молодых игроков", — приводит слова Венгера официальный сайт "Арсенала" .

Наставник отметил, что "канониры" знают сильные стороны БАТЭ. По его словам, борисовчане — техничная команда. "Так что нам придется показать хороший футбол, чтобы получить шанс на победу", — сказал он.