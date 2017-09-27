Александр Папуш: «Лебедев передал мне деньги, 1000 долларов. Сказал: Владимир Маковский передал. За что эти деньги, не уточнял»

В четверг, 28 сентября, в суде Первомайского района Минска продолжилось рассмотрение дела о договорных матчах, которые были выявлены в белорусском футболе в минувшем году.

Полузащитник Александр Папуш, который до сих пор числился игроком «Ислочи», при посредничестве Маковского получивший 1000 долларов за обеспечение нужного результата матча с брестским «Динамо» (30.04.2016, 2:4, высшая лига), заявил, что уголовное преследование в отношении него прекращено и в клубе он больше не работает.

«Накануне матча подошел Лебедев, сказал, что есть намерение не выиграть первый тайм в игре с «Динамо» Брест. Ни о суммах, ни о том, кто еще должен был участвовать в этом, Лебедев не говорил. Я промолчал. Не хотел даже в это вникать. Мне в «Ислочи» сильно помогли в моей сложной ситуации (хотел бы попросить прессу о ней не писать, чтобы не вырывали фразы из контекста), и я не хотел знать вообще ничего об этом, в том числе фамилии: те это люди, которые мне особенно помогали, или другие.

Матч я отыграл честно, у меня 100 процентов выигранных единоборств, ни о каком характере матча не догадывался. Как можно было, если тот же Лебедев, который говорил мне обо всем, забил гол? На следующий день после матча приехал Лебедев, передал мне деньги, 1000 долларов. Сказал: Владимир Маковский передал. За что эти деньги, не уточнял. Мне много раз помогали в «Ислочи», давали деньги на квартиру, помогали еще финансово, и я не спрашивал тогда ни о чем. Не хотел знать даже.

Но вышло как вышло. Получается, взяв эти деньги, я предал Жуковского, который мне помог за это время больше всех. И, несмотря на то, что деньги вернул и штраф заплатил, такой же предатель, как и все остальные», — сказал Папуш.

«Почему взял деньги? Жадность сыграла». Футболисты «Ислочи» объяснили, зачем они сдали матч