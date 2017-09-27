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Офицер честности АБФФ Сокол: «Если в 2015 году под подозрения УЕФА попали 15 матчей, то в этом году пока ничего нет»
28.09.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Офицер честности АБФФ Виктор Сокол выступил в суде Первомайского района Минска, где продолжается рассмотрение дела о договорных матчах. Специалист отметил, что сведений о количестве договорных матчей в Беларуси от УЕФА стало меньше.
- Сейчас договорные матчи есть?
– Если в 2015 году под подозрения УЕФА попали 15 матчей, то в этом году пока ничего нет. УЕФА реагирует, когда к ним поступает информация от букмекерских контор. Мы об этом узнаем постфактум. Наши букмекерские конторы вообще никакой информации не дуют. В УЕФА есть структура, которая отслеживает 360 матчей ежедневно.
Я не видел ни одного договорного матча, по игре я не мог классифицировать договорные матчи, – сказал Сокол.
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Офицер честности АБФФ Сокол: «Если в 2015 году под подозрения УЕФА попали 15 матчей, то в этом году пока ничего нет»
Офицер честности АБФФ Виктор Сокол выступил в суде Первомайского района Минска, где продолжается рассмотрение дела о договорных матчах.
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