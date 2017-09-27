Руководство «Баварии» сегодня обсудит увольнение Анчелотти

«Бавария» может уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера.

Ожидается, что руководство мюнхенской команды проведет экстренное собрание сегодня вечером, после того, как все представители клуба вернутся из Парижа. Накануне «Бавария» в столице Франции крупно проиграла «ПСЖ» (0:3).

На собрании руководители клуба обсудят будущее Анчелотти. Отмечается, что вариант с увольнением тренера не исключен.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич не захотели давать комментарии по поводу ситуации с Анчелотти. В случае увольнения итальянца временно исполняющим обязанности главного тренера может стать его ассистент Вилли Саньоль.

«ПСЖ» не так уж крут