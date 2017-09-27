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Рижское «Динамо» уволило Озолиньша после 12 поражений подряд
28.09.2017 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Совет директоров рижского «Динамо» решил отправить Сандиса Озолиньша в отставку с поста главного тренера команды.
Контракт 45-летнего специалиста с клубом из Латвии расторгнут по обоюдному согласию сторон. Озолиньш возглавлял «Динамо» с мая.
Совет одобрил кандидатуру Гиртса Анкипанса на должность главного тренера.
Рижане проиграли 12 матчей подряд и занимают последнее место в таблице Западной конференции, набрав 5 очков.
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Совет директоров рижского «Динамо» решил отправить Сандиса Озолиньша в отставку с поста главного тренера команды.
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