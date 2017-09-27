Надежда Скардино: «Предстоящий сезон рассматриваю как последний для себя в биатлоне»

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино рассказала о подготовке к новому сезону.

- В преддверии олимпийского сезона чувствуешь, что способна на многое?

– Пока, конечно, тяжеловато, потому что мы с девочками недавно ездили в Австрию в горы, проводили тесты на третбане и пока не отошли от акклиматизации. Но я не переживаю. Это также дополнительная тренировка для организма, и я знаю, что порой должна терпеть, чтобы в будущем показать более высокий результат. Тем более что следующий сезон – олимпийский, и это тоже накладывает определенный отпечаток на работу. Подсознательно каждую тренировку стараюсь проводить на максимуме, постоянно подгоняю себя, словно напоминаю, что должна сделать все, что от меня зависит, для результата в Пхенчхане. Если честно, я порой уже сомневаюсь, возможно ли мне еще показать свой максимум, но все равно надеюсь. Все-таки предстоящий сезон я рассматриваю как последний для себя в биатлоне.

- А ты уже точно решила, что уходишь?

– Скажем, мне так легче тренироваться, поэтому пока решила так. К тому же я уже не маленькая девочка, за годы в спорте накопилась усталость, хочется сменить обстановку. Но это все точно не раньше весны. Сейчас думаю только о тренировках и будущем сезоне, — сказала Скардино.