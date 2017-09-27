Отец Рассадкина о Селимове: «Зачем лезть туда, в чем ничего не понимаешь?»

Отец экс-нападающего минского «Динамо» Глеба Рассадкина Андрей рассказал о своем отношении к генеральному директору клуба Алиму Селимову.

«Селимов говорил, что готов снять шляпу, если сын заиграет после ухода из «Динамо». Пусть он оставит ее себе, можете так и написать, для меня этот человек не являются футбольным авторитетом. Когда расставались с «Динамо», Селимов написал в бумаге, что спортсмен полностью рассчитался с клубом по форме, сдал экипировку. Самое забавное, что Глеб ее даже не получал. Вот такие нестыковки бывают.

Еще один показательный момент, когда от УЕФА пришли деньги за победу над «Сент-Патрикс», в котором Глеб забил, Селимов вызвал сына на разговор: «Премиальные за этот матч в полном объеме не получишь. Для этого нужно было сыграть минимум 60 минут, а ты провел на поле только 59». Ну как так? Человек забил победный мяч, потом получил травму, и поэтому не доиграл встречу до конца. Сами видите, какое было отношение.

Я считаю, руководить футбольным клубом должен либо бывший футболист, либо хороший экономист. В каждом деле своя специфика. Зачем лезть туда, в чем ничего не понимаешь? Взять ту же историю с фанатами «Динамо». Селимов говорит, что не знает с кем разговаривать. Неужели в 21 веке можно так рассуждать? Такими словами человек расписывается в собственной некомпетентности. Если захотеть, можно вернуть болельщиков на стадион. Это же нонсенс, когда такая команда, которая борется за чемпионство, играет без фан-сектора. Смотришь домашние матчи БАТЭ, брестского «Динамо» или «Гомеля», так глаз радуется. А что у нас? Ничего, потому что руководство клуба не может ни с кем договориться», – сказал Андрей Рассадкин.

«После звонка Селимова началась настоящая травля». Почему Рассадкин все-таки ушел из «Динамо»