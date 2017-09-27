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Лига Европы. «Зенит» против «Реала Сосьедад», «Милан» примет «Риеку»
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В Лиге Европы проходят матчи 2-го тура группового этапа.
Лига Европы
2-й тур
Группа A
- Дата проведения
-
28 сентября, 22.05, «Нетанья»
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
- Дата проведения
-
28 сентября, 22.05, «Шериф»
Группа G
Группа I
Группа J
Группа K
Группа L
Таблицы Лиги Европы
Статистика Лиги Европы
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В Лиге Европы проходят матчи 2-го тура группового этапа.
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