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Лига Европы. «Зенит» против «Реала Сосьедад», «Милан» примет «Риеку»

28.09.2017 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Лиге Европы проходят матчи 2-го тура группового этапа.

Лига Европы

2-й тур

Группа A

Астана Казахстан – Славия Чехия
Дата проведения
28 сентября, 18.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика
Маккаби Тель-Авив Израиль – Вильярреал Испания
Дата проведения
28 сентября, 22.05, «Нетанья»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Партизан Сербия – Динамо Киев Украина
Дата проведения
28 сентября, 22.05, «Партизан»
превью матча текстовый онлайн статистика
Скендербеу Албания – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
28 сентября, 22.05, «Ружди Бижута»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Лудогорец Болгария – Хоффенхайм-1899 Германия
Дата проведения
28 сентября, 22.05, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика
Брага Португалия – Истанбул Турция
Дата проведения
28 сентября, 22.05, «Мунисипал де Брага»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Милан Италия – Риека Хорватия
Дата проведения
28 сентября, 22.05, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
АЕК Греция – Аустрия Австрия
Дата проведения
28 сентября, 22.05, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Лион Франция – Аталанта Италия
Дата проведения
28 сентября, 22.05, «Стад де Лион»
превью матча онлайн статистика
Эвертон Англия – Аполлон Кипр
Дата проведения
28 сентября, 22.05, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Локомотив Россия – Фастав Злин Чехия
Дата проведения
28 сентября, 22.05, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Шериф Молдова – Копенгаген Дания
Дата проведения
28 сентября, 22.05, «Шериф»
превью матча онлайн статистика

Группа G

Виктория Пльзень Чехия – Хапоэль Беер-Шева Израиль
Дата проведения
28 сентября, 20.00, «Доосан-Арена»
превью матча онлайн статистика
Лугано Швейцария – Стяуа Румыния
Дата проведения
28 сентября, 20.00, «Швисспорарена»
превью матча онлайн статистика

Группа I

Ред Булл Австрия – Марсель Франция
Дата проведения
28 сентября, 20.00, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика
Коньяспор Турция – Витория Гимараэш Португалия
Дата проведения
28 сентября, 20.00, «Конья Бююкшехир Стады»
превью матча онлайн статистика

Группа J

Атлетик Испания – Заря Украина
Дата проведения
28 сентября, 20.00, «Сан Мамес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Эстерсунд Швеция – Герта Германия
Дата проведения
28 сентября, 20.00, «Ямткрафт Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа K

Лацио Италия – Зюлте-Варегем Бельгия
Дата проведения
28 сентября, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Ницца Франция – Витесс Голландия
Дата проведения
28 сентября, 20.00, «Стад де Нис»
превью матча онлайн статистика

Группа L

Зенит Россия – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
28 сентября, 20.00, «Крестовский»
превью матча текстовый онлайн статистика
Русенборг Норвегия – Вардар Македония
Дата проведения
28 сентября, 20.00, «Леркендаль»
превью матча онлайн статистика

Таблицы Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

 
 
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В Лиге Европы проходят матчи 2-го тура группового этапа.

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