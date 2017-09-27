Офицер честности АБФФ Сокол: «Сейчас я смотрю эти матчи, и определить, где нарочно пропускались голы, не могу»

Офицер честности АБФФ Виктор Сокол выступил в суде Первомайского района Минска, где продолжается рассмотрение дела о договорных матчах. Специалист рассказал о сложности выявления договорных матчей.

- По каким признакам можно определить, что матч договорной?

– Я в футболе с 79-го года, сам раньше играл в футбол. Сейчас я смотрю эти матчи, и определить, где нарочно пропускались голы, не могу. Это можно сделать не так в открытую, чтобы видно было. Явных признаков нет. Все голы забиваются по причине ошибок. Когда уже знаешь, что матч договорной, тогда смотришь уже другими глазами, убеждаешься, что бывают договорные матчи, – сказал Сокол.