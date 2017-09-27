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Тортунов о словах Бережкова: «Стоит ли верить человеку, который говорит и работает по заказу людей, некогда помогавших ему уйти от уголовной ответственности?»

28.09.2017 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший вратарь минского «Динамо» Борис Тортунов прокомментировал слова журналиста Владимира Бережкова о том, что он был заказчиком договорных матчей «Минских зубров» в 2011 году.

«Хотел бы дать опровержение. Никогда не был знаком с этим человеком и тем более не занимался теми вещами, о которых он говорил.

Скорее всего, эта статья – отголоски, скажем так, непростого времени моей жизни в Беларуси, где я умудрился завести не очень простые отношения с очень влиятельными людьми. Видимо, не могут забыть меня.

Я, конечно, приветствую свободу слова, но стоит ли верить человеку, который говорит и работает по заказу людей, некогда помогавших ему уйти от уголовной ответственности?

Пользуясь случаем, через прессу прошу белорусских авторитетных людей, которые имеют на меня зуб, забыть о том, что я когда-либо жил в их стране.

Сейчас я живу и работаю в России и Казахстане и никак не связан с их страной. Моя просьба – не трогайте меня», – сказал Тортунов.

Ранее стало известно, что Тортунов причастен к договорному матчу в чемпионате Беларуси по футболу «Ислочь» – «Динамо» Брест.

Владимир Бережков: «В 2011 году информацию о Тортунове я сообщил, в моем понимании, выше некуда»

 

 
Теги: Брест
 
 
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Бывший вратарь минского «Динамо» Борис Тортунов прокомментировал слова журналиста Владимира Бережкова о том, что он был заказчиком договорных матчей «Минских...

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