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Тортунов о словах Бережкова: «Стоит ли верить человеку, который говорит и работает по заказу людей, некогда помогавших ему уйти от уголовной ответственности?»
28.09.2017 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший вратарь минского «Динамо» Борис Тортунов прокомментировал слова журналиста Владимира Бережкова о том, что он был заказчиком договорных матчей «Минских зубров» в 2011 году.
«Хотел бы дать опровержение. Никогда не был знаком с этим человеком и тем более не занимался теми вещами, о которых он говорил.
Скорее всего, эта статья – отголоски, скажем так, непростого времени моей жизни в Беларуси, где я умудрился завести не очень простые отношения с очень влиятельными людьми. Видимо, не могут забыть меня.
Я, конечно, приветствую свободу слова, но стоит ли верить человеку, который говорит и работает по заказу людей, некогда помогавших ему уйти от уголовной ответственности?
Пользуясь случаем, через прессу прошу белорусских авторитетных людей, которые имеют на меня зуб, забыть о том, что я когда-либо жил в их стране.
Сейчас я живу и работаю в России и Казахстане и никак не связан с их страной. Моя просьба – не трогайте меня», – сказал Тортунов.
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Тортунов о словах Бережкова: «Стоит ли верить человеку, который говорит и работает по заказу людей, некогда помогавших ему уйти от уголовной ответственности?»
Бывший вратарь минского «Динамо» Борис Тортунов прокомментировал слова журналиста Владимира Бережкова о том, что он был заказчиком договорных матчей «Минских...
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