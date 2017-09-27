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НХЛ. Фальковский покинул тренировочный лагерь «Лос-Анджелеса» и будет выступать в АХЛ
28.09.2017 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Из тренировочного лагеря «Лос-Анджелеса» отпущена очередная группа игроков, в которую попал белорусский защитник Степан Фальковский.
В основной группе «Лос-Анджелеса» продолжают работать 33 хоккеиста. Фальковский командирован в клуб «Онтарио», выступающий в АХЛ.
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Из тренировочного лагеря «Лос-Анджелеса» отпущена очередная группа игроков, в которую попал белорусский защитник Степан Фальковский.
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