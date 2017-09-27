Сотрудники УБЭП задержали в Минске спекулянтов, которые перепродавали билеты на матчи БАТЭ в Лиге Европы

Столичная милиция рассказала, как сотрудники УБЭП совместно с инспекторами Министерства по налогам и сборам ловили спекулянтов, которые перепродавали билеты на матчи БАТЭ в Лиге Европы.

«27 сентября на проспекте Победителей был задержан студент одного из столичных вузов, реализовавший без лицензии два билета по 70 рублей за каждый (при номинальной стоимости по 35 рублей за каждый). В этот же день по улице Ленинградская задержан индивидуальный предприниматель, который также без лицензии реализовал четыре билета по 100 рублей за каждый (при номинальной стоимости по 35 рублей за каждый). 28 сентября по улице Притыцкого задержана гражданка, осуществившая реализацию без соответствующих документов трех билетных пакетов на матчи Лиги Европы по 150 рублей за каждый (при номинальной стоимости по 105 рублей за каждый», — информирует guvd.gov.by.

Милиция известила клуб БАТЭ о неправомерном использовании билетов и билетных пакетов для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что матч БАТЭ — «Арсенал» начнется сегодня в 20.00.