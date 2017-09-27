Глеб Рассадкин: «Я отказался примерно от ста пятидесяти тысяч долларов, чтобы покинуть «Динамо»

Экс-игрок минского «Динамо» Глеб Рассадкин, ныне выступающий в чемпионате Украины за «Звезду» из Кропивницкого, в интервью корреспонденту «ПБ» Сергею Мордасевичу раскрыл сумму, от которой он отказался, чтобы покинуть столичную команду.

- Что ты чувствовал, когда “Динамо” шло в тройке, а ты сидел в дубле?

– Ничего. Радовался за ребят. Проблема же не в том, что не играл. Я динамовец, воспитанник клуба, все равно болею за него. Просто возник конфликт с директором. Первые два-три месяца, если честно, не знал, что делать. Можно сказать, сходил с ума. Было очень тяжело. Благо поддерживали родные, жена, друзья.

- С Сергеем Гуренко разговаривал?

– Перед тем как я ушел, Сергей Витальевич сообщил, что переговорил с Юрием Санычем Чижом, и я могу вернуться в основу. Но я понимал, что после полугода в дубле пути назад нет. Настолько ситуация накалилась. С Гуренко у нас хорошие отношения. Оставалось одно — уйти из клуба, чтобы реанимировать карьеру, играть и доказывать, что я футболист, а не просто так получаю деньги. Я отказался примерно от ста пятидесяти тысяч долларов, чтобы покинуть команду. В клубе об этом знают. Все, что говорил Алим Максимович, — фальшь, – сказал Рассадкин.

«После звонка Селимова началась настоящая травля». Почему Рассадкин все-таки ушел из «Динамо»

Отец Рассадкина о Селимове: «Зачем лезть туда, в чем ничего не понимаешь?»