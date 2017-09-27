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Гризманн, Мбаппе, Ляказетт и еще 21 игрок вызваны в сборную Франции на матч с белорусами
28.09.2017 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренерский штаб сборной Франции определился с составом команды на ближайшие поединки отборочного цикла чемпионата мира-2018 против команд Болгарии и Беларуси.
Вратари: Альфонс Ареоля («ПСЖ»), Угл Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);
Защитники: Люка Динь («Барселона»), Кристофф Жалле («Ницца»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косьельни («Арсенал»), Левен Кюрзава («ПСЖ»), Джибриль Сидибе («Монако»), Самюэль Умтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);
Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Адриан Рабьо («ПСЖ»), Муссу Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентен Толиссо («Бавария»);
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Оливье Жиру («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Дмитри Пайе («Марсель»), Флориан Товен («Марсель»).
Напомним, матч Франция — Беларусь пройдет 10 октября на стадионе «Стад де Франс» в Париже.
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Тренерский штаб сборной Франции определился с составом команды на ближайшие поединки отборочного цикла чемпионата мира-2018 против команд Болгарии и Беларуси.
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