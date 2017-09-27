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БАТЭ – «Арсенал». Стали известны составы команд

28.09.2017 18:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы БАТЭ и «Арсенала» на матч групповой стадии Лиги Европы.

БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, А. Володько, Поляков, Иванич, Риос, Милунович, Драгун, Стасевич, Гордейчук, Родионов.

Запасные: Веремко, Яблонский, Березкин, Сигневич, Туоминен, Бага, М. Володько.

Арсенал: Оспина, Мертесакер, Холдинг, Мустафи, Найлс, Эльнени, Нелсон, Уиллкок, Уолкотт,  Уилшир, Жиру.

Запасные: Мейси, Экпом, Да Силва,  Драгомир, Гилмор, Макгуэйн, Нкетиа.

Матч начнется в 20.00 на «Борисов-Арене». Tribuna.com проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

 
 
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Стали известны составы БАТЭ и «Арсенала» на матч групповой стадии Лиги Европы.

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