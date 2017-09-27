Дарья Блашко: «Решиться на переход было сложно, потому что у меня может быть двухлетний карантин»

Бывшая белорусская биатлонистка, теперь выступающая за Украину, Дарья Блашко рассказала о том, сложно ли ей было принять решение о переходе в украинскую сборную.

— Какие у тебя впечатления о летнем чемпионате Украины в Чернигове?

— Как и от всех остальных стартов. Нужно бежать, стрелять.

— Чем отличаются условия летнего первенства Германии?

— Немцы есть немцы, а у украинцев правильное управление, я думаю. Потому что у них, у нас уже, такой президент федерации, который живет биатлоном и делает все для него. Как ни крути, чемпионат Германии или чемпионат Украины, в любом случае нужно бежать, бороться.

— Сложно ли было принять решение о переходе в сборную Украины?

— Очень сложно. В любом случае, переезд в другую страну – это сложно. Ну и плюс карьера... Еще, наверное, сложнее, чем просто переезд, потому что у меня может быть карантин двухлетний, а это как минимум два года без международных стартов, – рассказала Блашко.