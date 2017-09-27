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БАТЭ – «Арсенал». На поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом

28.09.2017 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во время матча группой стадии Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал» на поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом.

Спустя некоторое время молодой человек был задержан стюардами и человеком в костюме с рацией.

Отметим, что такой поступок болельщика может повлечь за собой санкции к БАТЭ со стороны УЕФА. Добавим, что клуб может применить к болельщику регрессный иск с целью возмещения ущерба.

«Отметим, что обычно такие штрафы исчисляются тысячами евро, а подобная практика привлечения к ответственности болельщиков в истории ФК БАТЭ уже была», – сообщалось до матча на сайте борисовчан.

Как сообщает корреспондент TUT.BY Максим Пушкин, болельщик поместили в микроавтобус и увезли.

БАТЭ – «Арсенал». На поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом

БАТЭ – «Арсенал». На поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом

БАТЭ – «Арсенал». На поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом

Фото: твиттер Максима Пушкина/TUT.BY

 
 
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Во время матча группой стадии Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал» на поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом.

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