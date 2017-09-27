|
БАТЭ – «Арсенал». На поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом
28.09.2017 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во время матча группой стадии Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал» на поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом.
Спустя некоторое время молодой человек был задержан стюардами и человеком в костюме с рацией.
Отметим, что такой поступок болельщика может повлечь за собой санкции к БАТЭ со стороны УЕФА. Добавим, что клуб может применить к болельщику регрессный иск с целью возмещения ущерба.
«Отметим, что обычно такие штрафы исчисляются тысячами евро, а подобная практика привлечения к ответственности болельщиков в истории ФК БАТЭ уже была», –
Как сообщает корреспондент TUT.BY Максим Пушкин, болельщик поместили в микроавтобус и увезли.
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время матча группой стадии Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал» на поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии