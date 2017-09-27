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БАТЭ – «Арсенал». На матче присутствует 13136 зрителей, «Борисов-Арена» полностью заполнена
28.09.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
13136 зрителей собрались на «Борисов-Арене», где БАТЭ принимает «Арсенал» в рамках группового раунда Лиги Европы.
Отметим, что стадион способен принять 13121 человека. Дело в том, что на поединке присутствуют инвалиды-колясочники с сопровождающими, отмечает «Прессбол».
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13136 зрителей собрались на «Борисов-Арене», где БАТЭ принимает «Арсенал» в рамках группового раунда Лиги Европы.
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