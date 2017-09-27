ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Ермакович: «Благодарен ребятам, что не рассыпались. Во втором тайме мы показали, как мы можем играть в атаке»

28.09.2017 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в эфире «Беларусь 2» прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:4) в матче групповой стадии Лиги Европы.

– Игра оставила двоякое впечатление. Ужасное начало. Делали акцент на том, что наоборот нужно надежнее сыграть первые 15-20 минут. А получилось, что слишком много ошибок допускали и такое впечатление, что испытывали очень большое какое-то волнение и из-за этого допускали очень много ошибок.  Понятно, что нас заставлял соперник допускать ошибки. Но тем не менее 0:3 к 28-й минуте это очень большая фора для такой команды как «Арсенал».

Но благодарен ребятам, что не рассыпались. По крайней мере во втором тайме мы показали, как мы можем играть в атаке. Понятно, что мы были очень уязвимы и очень раскрыты. Но у нас не было другого выбора. Ребята во втором тайме сделали все, что могли.

– Т.е такой открытый футбол получился – это следствие быстро пропущенных мячей или действительно хотели сыграть с «Арсеналом» с первых минут в такой более открытый футбол?

– Мы не хотели сильно закрываться. Понятно, что более надежно и строго хотели сыграть в обороне. Но получили быстрые мячи и были немножко в таком ступоре: не держался мяч, нас прессинговали. Хотелось бы в начале атаки больше надежности и больше точных передач.

– Насколько для вас это большое событие сыграть против Венгера, против «Арсенала»? Какой урок из этого матча команда может вынести?

– Большая игра для нашего клуба. В матче с такой командой, конечно, можно многому поучиться: и работа с мячом, и переходы, и атака, и оборона… Неоценимый опыт, думаю, получили и ребята, и мы. Конечно, рады, – сказал Ермакович.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в эфире «Беларусь 2» прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:4) в матче групповой стадии Лиги Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ – «Арсенал». На поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика