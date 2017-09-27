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Арсен Венгер: «В матче с БАТЭ нам было непросто»

28.09.2017 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после победы над БАТЭ (4:2) в матче группового раунда Лиги Европы отметил, что в целом доволен результатом.

– Сегодня у нас была экспериментальная команда. На поле оказались и опытные игроки, и молодежь. Мне понравилось, как они взаимодействовали. 65 минут наша команда неплохо держала тем, потом ребята немного подсели. Но в целом я доволен результатом.

Уилшер провел великолепный первый тайм. Он много старается и, думаю, способен вернуться на прежний уровень. Сейчас Джек в том периоде, когда карьера начинает развиваться по нарастающей. Если ему не помешают травмы, то движение вперед обязательно продолжится. Надеюсь, что это произойдет.

– Жиру забил сотый гол за «Арсенал».

– Поздравил его с этим выдающимся достижением. Не так много игроков могут похвастаться таким количеством голов. А забивать – самое сложное в футболе. Поэтому могу лишь похвалить нападающего.

– Когда вы выставляете состав, подобный сегодняшнему, просите, чтобы опытные игроки помогали молодым?

– Конечно. Они ведь вместе работают на тренировках. Потому сами понимают, где нужно подсказать в той или иной ситуации. Но я должен отметить, что БАТЭ показал довольно связную игру, и нам было непросто. И еще. Минск – очень красивый город, – сказал Венгер.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после победы над БАТЭ (4:2) в матче группового раунда Лиги Европы отметил, что в целом доволен результатом.

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