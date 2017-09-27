Денис Щербицкий: «Второй гол – мой привоз. Очень расстроен. Ребята успокоили»

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:4) в матче групповой стадии Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com Александр Ивулин.

«В первом тайме мы были закрепощены. Может, где-то проскакивало волнение. Считаю, во втором тайме вышли и достойно сыграли.

Второй мяч в наши ворота? Мой привоз. Не знаю. Может, так случилось от волнения. Очень расстроен. Ребята успокоили, поддержали. Потом вошел в игру и нормально себя чувствовал. Все приходит с опытом, как говорится», – сказал Щербицкий.

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