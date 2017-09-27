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БАТЭ – «Арсенал». На «Борисов-Арене» был установлен рекорд посещаемости стадиона за все время

28.09.2017 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, на матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал» присутствовало 13136 зрителей.

Таким образом, установлен рекорд посещаемости «Борисов-Арены» за все время.

Прежний рекорд принадлежал матчу Лиги чемпионов с «Барселоной» – 13076 человек.

Напомним, «Борисов-Арена» была открыта 3 мая 2014 года. Свои матч на ней проводит БАТЭ и сборная Беларуси.

 

 
 
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Как сообщалось ранее, на матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал» присутствовало 13136 зрителей.

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