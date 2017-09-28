Николай Ходасевич: «Мы увидели, насколько этот второй состав «Арсенала» обладает скоростью принятия решений и техникой для того, чтобы забить три мяча за 30 минут»

Автор и ведущий программы «Время футбола» Николай Ходасевич резюмировал матч групповой стадии Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал» (2:4).

«БАТЭ проиграл «Арсеналу». Наверное, кто-то и надеялся, что будет положительный результат. Все-таки приехал второй состав лондонцев. Но за первые 30 минут мы увидели, насколько этот второй состав обладает и скоростью принятия решений, и техникой, и всем-всем остальным для того, чтобы забить три мяча. А дальше стало попроще.

Думаю, что многие сейчас сожалеют, что вот, блин, а потом БАТЭ начал играть. А если бы он играл так сразу? Понимаете, всегда есть самоуспокоение у клубов, которые ведут со счетом 3:0. И они потом дают играть. Ну стал потом счет 4:2. Конечно, были моменты и для 4:3. Возможно, и не включились бы в игру. Может, даже ничья случилась бы. Но это все возможно.

А так, из-за этой 30-минутки стартовой теперь будет много разговоров: «Как же так случилось?». Я сейчас услышал мнение коллег, что надо было сыграть чуть агрессивнее, не бояться соперника. И, может, за счет фолов пресекать все эти действия соперника. И нельзя давать столько свободы «Арсеналу». Но это уже все постфактум. Когда ты выходишь и на тебя летят, а ты не привык к таким скоростям. Все-таки даже в Белграде скорости были другие. Ты к этому, наверное, не подготовишься. Если только это не будет тактический план, что надо бить. Значит, возможно, тактического плана не было. Хотя Александр Ермакович правильно заметил, что был совершено много ошибок. Вот это уже конкретная претензия.

Все же главный вывод, что всю неделю мы жили этим поединком. Заполненная «Борисов-Арена» – это класс, это супер. Ну и дальше мы смотрим за БАТЭ. Уже в воскресенье игра с минским «Динамо». Игра почти за чемпионство. И все задаются вопросом, не будет психологического или физического провала у БАТЭ. Я слышал одного из бывших футболистов БАТЭ. Он сказал о том, что когда вываливаешься из еврокубков на чемпионат Беларуси, то все сохраняешь, что ты использовал в этом матче. И мышечно, и по мышлению. Соответственно, превосходишь соперника. Может, с БАТЭ именно то и произойдет. Это произошло в Солигорске.

А дальше – «Кельн». От двух подряд матчей будет зависеть способен ли БАТЭ выйти из этой группы. Одно очко, поражение от «Арсенала». Мне кажется, что мы не должны откладывать таблицу в сторону. Спортивный азарт всегда должен присутствовать. А так – всех с праздником. К сожалению, не по счету. Но по впечатлениями, которые мы получили на этой неделе», – сказал Ходасевич.