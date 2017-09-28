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Станислав Драгун: «Матч с минским «Динамо»? Для меня эта игра многое значит»

28.09.2017 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун после матча с «Арсеналом» (2:4) в Лиге Европы поделился мнением о матче с минским «Динамо» в ближайшее воскресенье.

– Впереди минское «Динамо». Очень важная игра чемпионата и она уже в воскресенье. Сегодня четверг и мало времени на подготовку. Насколько трудно будет подойти к этому матчу физически? Или это не проблема?

– Думаю, никаких проблем. Мы хорошо готовы. Чувствуем себя в тонусе. Для меня и большинства игроков лучше чаще играть, чем участвовать в долгих тренировочных циклах. Надеюсь, что все будет хорошо.

– Наверное, этот вопрос не мог не прозвучать. Насколько эта игра будет принципиальна для тебя? Или обычная борьба в определении чемпиона в этом сезоне?

– Нет. Я не могу назвать это обычной игрой. Действительно, для меня эта игра многое значит. Наверное, в первую очередь она многое значит и для нас всех. Эта игра будет за 6 очков. На кону очень многое стоит, – сказал Драгу в эфире «Беларусь 2».

Матч 24 тура чемпионата Беларуси «Динамо» Минск – БАТЭ пройдет 1 октября в Минске и начнется в 15.00.

Напомним, с 2008 по 2012 год Станислав Драгун выступал за минское «Динамо» и являлся капитаном команды.

После чего футболист продолжил карьеру в российских клубах. В летнее трансферное окно Драгун перешел в БАТЭ, что вызвало волну критики со стороны болельщиков минского «Динамо».

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун после матча с «Арсеналом» (2:4) в Лиге Европы поделился мнением о матче с минским «Динамо» в ближайшее воскресенье.

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