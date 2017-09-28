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Александр Ермакович: «Все наши надежды испортил пенальти»

28.09.2017 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:4) на групповой стадии Лиги Европы, а также отметил момент с назначенным пенальти.

– Насколько сценарий мачта соответствует итогу игры?

– Надеялись на другую игру и другой результат. Ужасное начало. 0:3 к 25-й минуте – это очень большая фора в игре против такой команды, как «Арсенал». Благодарен ребятам, что удалось сохранить лицо и во втором тайме мы видели команду на поле.

Рисковали, шли большими силами вперед, оголяли тылы. Но по крайней мере – забили 2 мяча, Думаю, что мы предоставили болельщикам какое-то удовольствие во втором тайме.

– Что же все-таки произошло в начале игры?

– Хочешь не хочешь, но присутствовало волнение, мандраж. Такие ошибки допустил Денис Щербицкий. Мы начинали атаки робко, непозволительно. Большая заслуга в этом «Арсенала», который при потере мяча моментально вступал в прессинг. Полузащитники наши располагались как под мостом. То есть мяч летит туда, там – не зацепились Потеря мяча доставляет массу усилий, не успеваем восстанавливаться. Тяжело играть без мяча.

– При счете 0:3 многим вспомнился матч с донецким «Шахтером». Что удалось сделать, чтобы такое не повторилось?

– Важно было забить. Мирко Иванич забил несвойственный для себя и своей манеры гол головой. Этот мяч вселил в ребят уверенность. В перерыве мы были очень настроены, чтобы сохранить лицо и спасти матч.

Все наши надежды испортил пенальти. Двойной удар получили в начале второго тайма. Забили второй. Будь еще Саша Володько более удачлив –  интрига была бы сохранена до последних секунд.

– Назначение пенальти казалось спорным. Как прокомментируйте пенальти? Отрабатывали ли такой сценарий перед матчем?

– Момент был спорным, но эпизод с нарушением я не видел. Не берусь утверждать было ли там нарушение, – сказал Ермакович после матча, передает корреспондент Tribuna.com.

«Мяч летел в аут. Считаю, такое не должны ставить». Был ли пенальти в ворота БАТЭ?

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:4) на групповой стадии Лиги Европы, а также отметил момент с назначенным...

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