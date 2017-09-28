БОРИСОВ, 28 сен — Sputnik. Футболистам лондонского "Арсенала" было непросто противостоять борисовскому БАТЭ — соперник показал "довольно связную игру", заявил главный тренер "канониров" Арсен Венгер.



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28 сентября БАТЭ принимал в гостях на "Борисов-Арене" лондонский "Арсенал" в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 2:4 .

"БАТЭ показал довольно связную игру, нам понадобилось много усилий, чтобы обыграть соперника", — рассказал на пресс-конференции после поединка Венгер.

Специалист обратил внимание, что на игру с "желто-синими" выставил экспериментальный состав — были и молодые футболисты, и опытные. Венгер признался, что остался доволен тем, как взаимодействовали его подопечные. По словам главкома "канониров", футболисты держали темп 65 минут, затем они немного "подсели". "В целом, я доволен результатом", — сказал он.

Венгер добавил, что в раздевалке поздравил французского форварда Оливье Жиру с сотым забитым мячом в составе "Арсенала". "Если посмотрите на список игроков, кто забивал в "Арсенале" сто голов, то их не так много. Забивать в футболе сложнее всего. Поэтому могу лишь похвалить Оливье", — пояснил Венгер.

В конце пресс-конференции легендарный тренер сказал, что ему очень понравился Минск. "Минск — красивый город", — сказал Венгер и сорвал аплодисменты собравшихся журналистов.

После победы в Борисове "Арсенал" уверенно возглавляет группу Н (6 очков). Следом идет сербская "Црвена Звезда" (4), третье место у БАТЭ (1), "Кельн" замыкает квартет (0).