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Ермакович поблагодарил игроков БАТЭ за то, что удалось сохранить лицо

28.09.2017 22:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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БОРИСОВ, 28 сен — Sputnik. Главный тренер борисовского футбольного клуба БАТЭ Александр Ермакович поблагодарил своих подопечных за то, что команде удалось сохранить лицо в групповом матче Лиги Европы против лондонского "Арсенала", сообщает корреспондент Sputnik.

Ермакович поблагодарил игроков БАТЭ за то, что удалось сохранить лицо
© Sputnik / Виктор Толочко
БАТЭ проиграл "Арсеналу" на "Борисов-Арене" в Лиге Европы

В четверг на "Борисов-Арене" состоялся поединок второго тура группового раунда Лиги Европы между БАТЭ и "Арсеналом". Встреча завершилась со счетом 2:4.

"Надеялись мы на другую игру и результат, но, к сожалению, выдали ужасное начало. 0:3 на 24-й минуте для такой команды как "Арсенал" — это очень большая фора. Благодарен ребятам, что нам удалось сохранить лицо. Во втором тайме мы видели команду", — сказал Ермакович на послематчевой пресс-конференции.

По словам специалиста, борисовчане много атаковали, часто шли вперед, оголяя тылы. "Забили два мяча, но могли забить и больше. Думаю, мы доставили удовольствие своей игрой болельщикам", — сказал Ермакович.

Наставник БАТЭ отметил, что надежду на положительный исход матча вселил гол Мирко Иванича. "В перерыве мы были настроены на то, чтобы сохранить лицо и спасти матч. Но интригу до последних минут удержать не удалось", — добавил Ермакович.

После двух туров БАТЭ в группе Н занимает третье место (1 очко). Первое место — у лондонского "Арсенала" (6), второе — у сербской "Црвены Звезды" (4), замыкает квартет немецкий "Кельн" (0).

Следующий матч борисовчане проведут дома 19 октября против "Кельна".

Sputnik вел текстовую онлайн-трансляцию матча БАТЭ — "Арсенал" >>

 
 
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БАТЭ, по мнению главного тренера, мог изменить ход матча, но из-за собственных ошибок сделать этого не удалось.

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